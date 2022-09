Le ministre de l’Agriculture visite des infrastructures agricoles dans la moughataa de Rosso

Rosso

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ahmed El Waghf, poursuit ses visites aux services relevant de son département au niveau de la moughataa de Rosso, et ce pour la deuxième journée consécutive.

C’est ainsi que le ministre a visité, samedi, le périmètre agricole de Chichiya situé dans la commune de Jedr El Mohguen et un projet de riziculture dans le village de Rgheywat d’une superficie de 30 hectares et doté de deux motopompes grâce à un soutien du projet régional d’appui à l’initiative d’irrigation au Sahel (PARIIS).

Le ministre a visité en outre l’opération en cours pour le désenclavement des périmètres agricoles dans le village de Tayba, près de Rosso et ce avant de se rendre au bureau régional des affaires foncières et de l’agriculture irriguée, à la société nationale de développement rural (SONADER), à la délégation régionale de l’agriculture, à la société nationale d’aménagement agricole et des travaux et dans la plaine de M’Pourié.

Dans toutes ces étapes de la visite, le ministre a suivi des explications techniques qui lui ont été présentées par les responsables de ces infrastructures agricoles sur les missions de ces dernières et les services qu’elles offrent.

Le ministre a en outre visité la société Tadamoune spécialisée dans la riziculture locale.

Au cours de ces visites, le ministre était accompagné du wali du Trarza, M . M’Rabih Rabou Ould Bounena Ould Abidine , du hakem de Rosso, M. Abdel Kader Ould Teyib Ould Chorva, des responsables des services sécuritaires et de cadres de son département.