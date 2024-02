Le ministre de l’Agriculture visite des fermes maraîchères à Aftout Essahili

M. Emmeme Beibat, ministre de l’Agriculture accompagné du wali du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Maouloud, et du président de l’Union Nationale des Employeurs de Mauritanie, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a effectué, jeudi, une visite d’information dans des projets de culture maraîchère dans la zone côtière d’Aftout dans les moughataas de Keur mecène et de Rosso.

Au cours de cette visite, le ministre a écouté des présentations détaillées faites par les responsables des projets, dans lesquelles ils ont souligné que cette saison sera caractérisée par l’abondance de la production en raison du soutien fourni par les autorités.

Le ministre a exprimé la disponibilité de son département à surmonter tous les problèmes soulevés, soulignant que l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire est une option irréversible et sera atteinte dans un avenir proche.

M. Moustapha Abbass, directeur de la société ‘’Sadarna’’, active dans la culture de différents types de légumes, a indiqué que cette saison sera caractérisée par l’abondance dans la production de légumes au niveau national grâce aux efforts déployés par l’État.

Il a ajouté que son entreprise dispose de 1.000 hectares, dont 160 hectares sont actuellement cultivés avec différents types de légumes destinés au marché local, grâce aux efforts de l’homme d’affaires Moulaye Sidi Mohamed Abbass, en réponse à l’appel de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour que les hommes d’affaires participent activement à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.

M. Abbass a souligné que l’entreprise emploie actuellement près de 200 travailleurs, dont 60 femmes issues des villages avoisant la ferme.

Il a appelé à accélérer l’achèvement d’une route goudronnée pour ésenclaver des exploitations maraîchères dans la région côtière d’Aftout afin que les projets puissent augmenter la production en quantités importantes et en toutes saisons.

L’homme d’affaires a remercié le ministère, en général, de l’Agriculture pour sa disponibilité absolue à résoudre les problèmes posés et à fournir divers types de soutien, et la SONADER, en particulier, pour son engagement par rapport à l’accord conclu avec les producteurs de légumes, et pour avoir surmonté tous les obstacles posés.

De son côté, M. Chbih Ahmed Amar Boujah, directeur de la société maraîchère de Sandar, a salué les efforts déployés par les pouvoirs publics afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, ce qui permettra la réalisation d’un excédent important de légumes au cours de cette campagne et pendant des mois.

Il a déclaré que son entreprise cultive différents types de légumes sur une superficie allant jusqu’à 250 hectares destinés au marché national en premier lieu, indiquant que l’entreprise dispose des équipements nécessaires.

Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du directeur général de la Société SONADER, M. Hamad Ould Didi, des élus de la moughataa de Keuremacène, au côté des cadres du département chargé de l’agriculture.

AMI