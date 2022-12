Le ministre de l’Agriculture : « Les puits artésiens qui étaient destinés à l’irrigation des oasis seront orientés pour fournir de l’eau potable aux habitants de Tichitt ».

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Waqf, a indiqué que les puits artésiens qui étaient destinés à irriguer les palmeraies seront orientés pour fournir de l’eau potable aux habitants de Tichit, en réponse aux demandes urgentes des citoyens de la ville, sachant que ces installations ont été mises en place à l’origine spécifiquement pour irriguer les palmiers.

Il a ajouté, lors de sa rencontre, vendredi soir avec les agriculteurs de Tichitt, dans le cadre de sa tournée d’information dans la wilaya du Tagant, pour le suivi de la campagne agricole de la saison 2022//2023, que les interventions du Projet de Développement des Oasis comprendront toutes les oasis de la moughataa.

Il a souligné que le secteur travaillait pour fournir de l’eau d’irrigation en forant davantage de puits artésiens et en les équipant d’énergie solaire, en plus de soutenir la culture maraichère, appelant les agriculteurs à se tourner vers les cultures de l’orge et du blé ainsi que le séchage des légumes pour en bénéficier plus longtemps, indiquant que le projet de développement des oasis complétera la clôture de l’oasis de Tichitt.

De son côté, le président du conseil régional de la région de Tagant, M. Zeidane Ould tfeil Ould M’Heimid, a apprécié les efforts du département de l’agriculture, représenté par le projet de développement des oasis dans la wilaya, appelant à davantage d’interventions pour en faire profiter tout le monde.

Quant au maire de la commune de Tichitt, M. Hamahoullah Sidi, s’est félicité de cette visite, saluant la décision d’orienter l’eau des puits artésiens destinés initialement à irriguer les palmeraies à l’approvisionnement de la population en eau potable.

La réunion s’est déroulée en présence du wali du Tagant, M. Teyib Ould Mohamed Mahmoud, des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, ainsi que des élus locaux.

AMI