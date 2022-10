Le ministre de l’Agriculture: La non exploitation des deux périmètres pilotes du Gorgol est inacceptable

Le ministre de l’Agriculture: La non exploitation des deux périmètres pilotes du Gorgol est inacceptable

Le ministre de l’Agriculture: La non exploitation des deux périmètres pilotes du Gorgol est inacceptable

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Waghf, a affirmé que la non exploitation des deux périmètres pilotes du Gorgol dans les campagnes agricoles est inacceptable et que l’Etat est prêt à aplanir toutes les difficultés pour l’exploitation des potentialités agricoles dans la wilaya du Gorgol.

Il a ajouté au cours d’une réunion tenue dimanche à Kaedi que sa visite dans la wilaya s’inscrit dans le cadre du suivi de près de la campagne agricole sous ses deux volets pluvial et irrigué et pour rencontrer les agriculteurs en vue de résoudre les problèmes posés et œuvrer pour relever les défis auxquels fait face l’agriculture au cours de cette année qui a enregistré d’importantes précipitations pluviométriques devant être exploitées judicieusement.

Il a rappelé l’intérêt très grand qu’accorde le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l’agriculture, précisant que sa supervision de la campagne agricole à partir de la moughataa de Tamechekett, dans la wilaya du Hodh El Gharbi, est une preuve éclatante de cet intérêt.

Il a en outre souligné que le Président de la République accorde un intérêt particulier aux populations du Gorgol en général et à celle de Kaedi en particulier, soulignant qu’il n’en veut pour preuve que le fait d’avoir interrompu son congé annuel pour venir sur place exprimer sa solidarité aux familles victimes des dernières inondations à Kaedi.

Il a précisé que le ministère prépare actuellement une concertation au cours des prochaines semaines avec le secteur privé pour sortir avec une vision claire destinée à développer le secteur agricole et à réaliser l’autosuffisance alimentaire.

Il s’est félicité de la particularité agricole de la wilaya du Gorgol qui était comptée parmi les zones les plus productives du pays, appelant à une exploitation optimale des périmètres du Gorgol dans le but d’atteindre les objectifs fixés en la matière.

Le ministre a noté que son département œuvre pour résoudre les problèmes relatifs à l’assurance agricole, à la formation et au financement , appelant les agriculteurs à axer sur la campagne agricole pluviale, à préparer la campagne irriguée et à enrichir les prochaines journées de concertation sur le secteur agricole.

De son côté, le maire de Kaedi a loué l’intérêt qu’accorde le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aux populations de Kaedi, appelant à soutenir les sinistrés des dernières inondations , à réhabiliter les infrastructures hydrauliques qui ont été affectées par les pluies et à rendre disponibles les intrants agricoles au moment opportun.

Le président du Conseil régional du Gorgol a, lui, passé en revue la situation agricole de la wilaya qui était, a-t-il dit, un grenier du pays et un grand pôle de développement où étaient présentes toutes les institutions agricoles gouvernementales spécialisées en matière d’agriculture.

Il a précisé qu’aujourd’hui elle a perdu cette audience, du fait de l’accumulation des problèmes des agriculteurs , du recul des superficies agricoles aménagées et de la faiblesse du rendement de ces superficies.

Le président du Conseil régional a appelé à la dynamisation du rôle des institutions gouvernementales qui ont déployé des efforts importants dans la wilaya comme la SONADER l’école nationale de formation et de vulgarisation agricoles, le Centre national de recherches et de développement agricole qui sont aujourd’hui inexistants du fait du manque d’intérêt.

Il a aussi appelé à une indemnisation de certains villages dont les agriculteurs ont été victimes des pluies précoces, notamment à Ndjinga et Ganki.

Le président de la fédération régionale de l’Agriculture a quant à lui passé en revue les potentialités agricole de la wilaya du Gorgol et les efforts de sensibilisation menés par la fédération pour inciter les citoyens à s’orienter vers l’agriculture avant de présenter un certain nombre de doléances relatives à la la nécessité de rendre disponibles les intrants agricoles et au respect du calendrier agricole dans les deux périmètres pilotes du Gorgol.

Il a aussi appelé à la protection des périmètres contre les animaux en divagation, à lutter contre la dégradation des terres, à la mise en place d’une base du génie rural, à désenclaver les zones de production dans la moughataa de Maghama et à réhabiliter les canaux d’irrigation à Foum Gleita.

Les intervenants ont pour leur part axé sur la nécessité de protéger les périmètres grâce à la disponibilisation du grillage dans les zones de décrue et à mettre en place une base du matériel agricole, à indemniser les agriculteurs victimes des pluies et à rendre disponibles les engrais à temps opportun.

Ils ont en outre appelé à une exploitation des superficies agricoles dans les zones de décrue pour garantir les besoins des populations locales qui comptent, ont-ils dit, sur l’intervention du département pour alléger les charges qui pèsent sur les citoyens dans ces zones.

Dans sa réponse aux intervenants, le ministre a affirmé que le gouvernement se penche actuellement sur l’étude de la situation des périmètres qui ont subi des dégâts suite aux pluies précoces en vue de trouver une solution juste à leur problème le plus rapidement possible.

Il a en outre insisté sur la nécessité de procéder à de nouveaux aménagements agricoles , soulignant que leur exploitation reste en deçà du niveau acceptable, exhortant les hommes d’affaires de la wilaya à investir dans l’agriculture.

Il a aussi appelé à mettre en place un mécanisme de financement de l’agriculture.

Il a rassuré les agriculteurs en précisant qu’une grande campagne de lutte contre les oiseaux granivores sera organisée , précisant que des équipes terrestres et aériennes de lutte contre les déprédateurs arriveront dans la wilaya la semaine prochaine.

Le ministre a appelé les agriculteurs à s’orienter vers la mécanisation de l’agriculture dans le but d’accroitre la production.

Il a par ailleurs indiqué que les institutions spécialisées dans la recherche agricole et la formation seront dynamisées pour qu’elles jouent pleinement leur rôle dans le développement agricole.

Il est à noter que le ministre avait visité auparavant le barrage de Foum Gleita.

AMI