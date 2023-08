Le ministre de l’Agriculture entame une tournée d’information dans la wilaya du Hodh Charghi.

Le ministre de l’Agriculture, M. Mommé Ould Beybat a visité, samedi, en compagnie du wali du Hodh Charghi, M. Isselmou Ould Sidi, le barrage de Oum Avnadech dans la moughataa de Néma qui est considéré comme l’un des modèles réussis parmi les barrages réalisés par le ministère récemment, et ce dans le cadre de sa tournée d’information dans la wilaya du Hodh Charghi pour suivre la campagne agricole 2023-2024.

Sur place, le ministre a entendu des explications techniques sur l’infrastructure et ses caractéristiques qui ont été présentées par le directeur de l’aménagement rural, M. Mohamed Ould Abdallahi qui a précisé dans ce cadre que le barrage a été financé sur fonds propres de l’Etat pour un montant de 27972860 nouvelles ouguiyas et qu’il a pour but d’accroitre la production agricole sous pluie.

Dans une déclaration à l’AMI, le ministre a indiqué que le barrage de Oum Avnadech est une infrastructure d’utilité économique au profit des populations et qu’il reflète la volonté du Président de la République de réunir les conditions d’une vie digne aux populations dans leurs terroirs et de rapprocher d’elles les services.

Il a rendu hommage à l’attachement des populations de la commune de Oum Avnadech à la politique du Président de la République et à sa méthode visant à faire profiter toutes les populations du pays des services publics, notamment dans le domaine de l’agriculture en tant que l’un des piliers essentiels pour la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.

Il a exhorté les citoyens à affluer vers l’agriculture et à exploiter les infrastructures existantes de manière judicieuse, affirmant que son département est prêt à accompagner les agriculteurs, à les doter des moyens nécessaires, notamment dans le domaine de la mécanisation et à lutter contre les déprédateurs dans le but de protéger les cultures.

Il a exprimé l’espoir de voir se réaliser cette année une saison pluvieuse et de voir les agriculteurs enregistrer des résultats encourageants à la hauteur des aspirations des hautes autorités du pays en ce qui concerne la production agricole.

De son côté, le maire de la commune de Oum Avnadech, , M. Cheikh Tourad Ould Hamady, a loué les interventions du département de l’agriculture dans la commune, exprimant la satisfaction des populations de la localité des nombreuses réalisations accomplies dans le domaine agricole sous la conduite du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a appelé à davantage d’appui, notamment dans le domaine de la mécanisation agricole et de la protection des cultures.

Il est à noter que le barrage de Oum Avnadech qui est maintenant opérationnel s’inscrit dans le cadre du programme de la direction de l’aménagement rural qui a débuté en 2019 et qui vise la réalisation de 18 barrages au Hodh Charghi dont 7 ont jusqu’à présent été réalisés.

La superficie du barrage pouvant être cultivée couvre 153 hectares au profit de 1000 familles vivant dans la commune.

La capacité du barrage est, elle, de 1 million de m3.

Le ministre a aussi visité un champ traditionnel dans la localité de Maghtaa Lebyadh dans la commune de Oum Avnadech où il a pris connaissance des modèles de semences achetés des agriculteurs dans le but d’assurer leur qualité.

Il a en outre assisté à une opération de labour et pris connaissance de certains matériels introduits dans le cadre de l’orientation du département vers la mécanisation agricole.

Il importe de souligner par ailleurs que dans le cadre de la stratégie du département en ce qui concerne la protection des cultures, la wilaya du Hodh Charghi a bénéficié de 24 tonnes d’insecticides, entre autres mesures.

Dans le cadre des cultures des fourrages verts, des quantités de semences ont été rendues disponibles dans 10 sites de la wilaya.

Au cours des différentes étapes de la visite, le ministre était accompagné du président du conseil régional et des autorités administratives et sécuritaires.

