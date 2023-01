Le ministre de la Santé supervise un programme de santé maternelle et néonatale

Le ministre de la Santé supervise le lancement d’un programme de soutien aux services de santé maternelle et néonatale.

Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a inauguré lundi à Nouakchott un atelier de lancement d’un projet d’appui aux services de santé maternelle et néonatale financé par la Banque islamique de développement. Ciblant six wilayas, dont Nouakchott, le projet vise à assurer des soins de santé complets et une bonne nutrition pour les femmes, les nouveau-nés, les enfants et les adolescents. Dans son allocution, le ministre a précisé qu’outre le Centre hospitalier de la mère et de l’enfant de Nouakchott, le projet « Bichara » est réalisé dans les deux Hodhs, Gorgol, Tagant et Guiduimagha, avec un financement conjoint. L’État mauritanien et le groupe de la Banque islamique de développement fournissent 18,19 millions de dollars, disent qu’ils mettront en œuvre ur une période de 4 ans.

Il a ajouté que le projet doit atteindre l’objectif spécifique de servir la santé maternelle et infantile et de réduire l’indice de mortalité maternelle et néonatale, en raison de nombreux facteurs, notamment le manque de ressources humaines professionnelles dans ce domaine, et le manque de sages-femmes dans les points médicaux, en particulier dans les zones reculées, postes de santé, et 30% de la population du pays n’a pas accès aux soins de santé. A cela s’ajoute un manque d’éducation sanitaire où certaines femmes manquent de suivi tout au long de leur grossesse.

Il a déclaré que les soins de santé maternelle et infantile sont l’un des axes les plus importants du plan décennal du secteur de la santé, et l’amélioration des indicateurs de soins de santé maternelle et infantile est également l’engagement le plus important dans le programme du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh EL Ghazouani.

Il a également mis à jour les instructions à tous les responsables de la santé selon lesquelles les femmes sans assurance maladie ont droit à des frais uniques, l’État couvrant toutes les consultations médicales avant et pendant deux mois après l’accouchement.

Pr Sidi Mohamed Ould Abdel Aziz, Coordonnateur du projet, a détaillé les buts et objectifs du projet et les principaux résultats attendus des interventions du projet dans le domaine de la santé reproductive à travers le pays.

M. Mourad Mtaibae, directeur des opérations du centre régional de la Banque islamique à Rabat, a exprimé son appréciation pour la coopération fructueuse entre la Mauritanie et le Groupe de la Banque islamique de développement, soulignant qu’il s’agit d’une collaboration qui s’étend sur plus de 40 ans.

Le volume de financement du Groupe de la Banque islamique s’est élevé à environ 1,8 milliard de dollars en soutenant l’agriculture, l’éducation, l’énergie, l’hydraulique, la santé, les routes et le commerce. le Groupe de la Banque islamique a également fourni des services financiers au secteur privé et apporté un soutien aux agriculteurs et aux enseignants, a-t-il, conclut.