Le ministre de la santé se réunit avec les PTF.

Le ministre de la santé, M. Moctar ould Dahi, a présidé, vendredi soir à Nouakchott, la réunion périodique des partenaires techniques et financiers (PTF) du département. Cette rencontre vise à évaluer les programmes sanitaires actuels et à mettre en place une feuille de route pour les politiques sanitaires d’avenir pour élever du niveau des capacités et du rendement du secteur de la santé.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a indiqué que cette réunion se tient tous les deux mois, précisant que l’actuelle rencontre a porté sur le portefeuille de la coopération technique et financière avec les partenaires et a permis de constater l’avancement de l’action dans les stratégies et projets en cours d’exécution.

Il a ajouté que la rencontre a porté aussi sur différentes questions dont la situation épidémiologique, la situation nutritionnelle, les comptes nationaux sanitaires, la disponibilité des médicaments essentiels de qualité à travers le programme “Mouyessar”, l’assurance sanitaire volontaire, la santé de la mère et de l’enfant et les services d’aide médicale d’urgence.

Le ministre a noté que la réunion est sortie avec un certain nombre de recommandation importantes dont la création d’un comité présidé par le secrétaire général du département et comprenant tous les partenaires techniques et financiers chargé de superviser toutes les études , notamment celles relatives à l’accès aux médicaments, à la stratégie de financement et aux comptes nationaux pour le financement de la santé publique.

De son côté, le chef de la mission de l’Union Européenne en Mauritanie a rendu hommage aux politiques suivies dans le domaine sanitaire, soulignant que le secteur de la santé occupe une place de choix , en raison de son lien direct avec la santé des populations.

Il a affirmé au nom des partenaires techniques et financiers la poursuite de l’appui de ces derniers au secteur de la santé pour l’exécution de ses projets et programmes dans le but de rendre disponibles les services sanitaires et de faciliter aux populations leur accès.

Ont participé à la réunion la représentante résidente de l’Organisation Mondiale de la Santé, le représentant résident du fonds des Nations Unies pour l’enfance, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, la directrice de l’Agence française de la Coopération, des représentants de la coordination du système des Nations Unies,, de la Banque Mondiale, de la Coopération espagnole et de la coopération belge, en plus de certains collaborateurs desdits représentants.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la santé et d’autres personnalités nationales.

AMI