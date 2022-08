Le Ministre de la Santé reçoit le professeur représentant l’OMS.

Monsieur Mokhtar Ould Dahi, Ministre de la Santé, a reçu le professeur représentant l’OMS, Charlotte Faty Ndiaye. A l’Ordre du jour, 72e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique qui se tiendra à Lomé au Togo du 22 au 26 août 2022. Les ministres sont invités à participer à leurs activités. La réunion a également abordé les préparatifs des rencontres régulières entre le secteur et ses partenaires au développement technologique, ainsi que l’échange d’informations sur le plan d’action du secteur et les réformes en cours à ce niveau.

D’abord, les défis sont énormes. Le ministère de la Santé est confronté à des problèmes post-pandémiques tels que le manque de planification solide, la centralisation, la prestation de services sectaires.

Ensuite, il y a la mauvaise gestion et la privatisation non réglementée, des problèmes de santé publique tels que la vaccination, l’hépatite, les maladies endémiques, les maladies chroniques, la privatisation non réglementée qui maintient encore les coûts élevés offrant moins d’opportunités.

Au final, le secteur de la santé va de mal en pis. Il ne parvient pas ni à combler les lacunes ni à renforcer les capacités en matière de soins de santé essentiels ou à tout simplement lutter contre la désinformation de_ ses « magazines arabes » .