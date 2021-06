Le ministre de la Santé effectue une visite d’information à l’Hôpital de l’Amitié

Aujourd’hui, jeudi, Son Excellence le Ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, s’est rendu à l’Hôpital de l’Amitié dans la wilaya de Nouakchott-sud.

La visite a inclus l’unité Covid-19, la centrale d’oxygène, les salles d’opération et les salles d’hospitalisation,

où il a été informé de l’état de fonctionnement ces installations et l’accueil des malades, et il a également exhorté le personnel médical à intensifier les efforts pour faciliter l’accès aux services de santé.

Au terme de la visite, Son Excellence le Ministre et la délégation qui l’accompagne ont tenu une réunion avec le personnel, au cours de laquelle il les a exhortés à travailler davantage pour rapprocher le service de santé des citoyens.

Dans une allocution à l’occasion, la Directrice Générale des Systèmes, de la Régulation et de la Qualité des Services au Ministère, Mme Lala Moulaty Moulay Abdelmoumen, a expliqué que cette visite s’inscrit dans le cadre des visites effectuées par Son Excellence le Ministre dans les institutions et organismes relevant du secteur.

Elle a ajouté qu’au cours de la visite, le directeur de l’hôpital ait fait une présentation sur l’état général de l’établissement, notant que Son Excellence le ministre, dans son commentaire sur les interventions, a mis l’accent sur la nécessité de recevoir les citoyens.

A son tour, le directeur général de l’hôpital, Moustapha Ould Abdellah, a noté que la visite s’inscrit dans le cadre des visites officielles pour les établissements hospitaliers de Nouakchott, expliquant que l’hôpital de l’Amitié était la deuxième étape de cette visite.

Il a indiqué que c’était l’occasion pour Son Excellence le Ministre de s’informer sur les problèmes de l’hôpital liés et aux cas de malades qu’il avait vus de près.

Il a ajouté que la visite a également permis à la direction de l’hôpital et aux chefs de service de soulever tous les problèmes de l’établissement, indiquant que Son Excellence le Ministre s’est concentré sur les questions prioritaires de l’hôpital, qui sont d’accueillir les patients et de les mettre dans de bonnes conditions , de soigner les patients en urgence, les cas en réanimation et en particulier les patients nécessiteux.

Exigu et mal équipé avec un plateau technique désuet. Il manque souvent, jusqu’au moindre gant pour soigner les cas positifs et pour contribuer à poser des diagnostics fiables ou assurer une prise en charge optimale des malades.

Conscient de ces défaillances, la direction de l’hôpital a préparé une analyse de tous les problèmes et des résultats attendus .

Moustapha Ould Abdellah a souligné que l’administration hospitalière soumettra un rapport détaillé au ministère, espérant que toutes les recommandations seront prises en compte.