Le Ministre de la Santé effectue une visite de prise de contact et de supervision du Centre Hospitalier de l’Amitié

visite du ministre

Le Ministre de la santé, Son excellence Monsieur Moctar Ould Dahi a effectué ce mardi une visite de prise de contact et de supervision du Centre Hospitalier de l’Amitié. C’est la première rencontre que le Ministre effectue en vue de s’enquérir des conditions de travail des agents de ce centre.Dans les différentes étapes de cette visite, son excellence Mr le Ministre a observé de près le déroulement du travail et il a reçu des explications détaillées puis il a donné ses instructions à plus de responsabilité et d’entrain dans les efforts pour améliorer l’accueil et la qualité des soins.

Outre l’examen des différents services hospitaliers, l’entrevue d’environ plus d’une heure de temps, a pris fin par une démonstration pratique du Centre hospitalier. Il s’agit là, d’une grande satisfaction, vue la solennité de l’accueil à lui réservé ainsi qu’à sa délégation, que le Directeur Général du Centre hospitalier, Dr Moustapha Ould Abdallah n’a pas manqué de présenter un exposé sur les réalisations ainsi que les perspectives, que le ministre a eu droit.

Des réalisations donc que le Ministre Moctar Ould Dahi a pu apprécier pour le bonheur des populations lesquelles peuvent se rassurer de son soutien pour que des résultats plus bénéfiques soient enregistrés pour que les services soient de proximité.

La visite a été l’occasion de s’enquérir de l’ensemble du matériel médical sachant que le Centre Hospitalier de l’Amitié vient d’équiper tous ses services.Il convient de noter, par ailleurs, que le ministre de la Santé, Moctar Ould Dahi, accompagné par le Chargé de mission, Bouna Ould El Qotb, le Conseiller chargé de la communication, le Directeur Général de la Santé publique et le Directeur de la Médecine hospitalière a effectué, hier lundi, une autre visite à d’autres formations sanitaires à Nouakchott.M. Moctar Ould Dahi et la délégation l’accompagnant ont constaté les fonctionnements et l’ensemble des problèmes techniques posés par ces différentes structures.