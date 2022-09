Le ministre de la Santé a présidé une conférence sur les risques épidémiologiques.

Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a présidé mercredi soir à Nouakchott une réunion Visio avec les Walis et les directeurs régionaux de la santé de différentes Wilayas du pays en présence de leurs secrétaires respectifs. Outre l’intérieur et la décentralisation, l’environnement, le développement durable, l’élevage, certains Directeurs Centraux au sein du Ministère et des membres du comité consultatif multisectoriel « Une seule Santé».

La réunion a porté sur les risques épidémiologiques liés à la saison hivernale, en particulier la situation actuelle après la détection de cas de fièvre hémorragique.

La réunion a souligné l’importance pour le ministre et les walis de redynamiser les comités régionaux chargés de la sensibilisation épidémiologique et de l’adoption de plans de lutte contre cette fièvre.

Il a appelé à des réunions quotidiennes au niveau des régions car la situation exige une vigilance constante.

Le ministre de la Santé a notamment appelé les Walis de Nouakchott à lutter contre les effets négatifs de l’eau stagnante sur la santé publique.

Les walis ont passé en revue l’état de préparation et les plans d’intervention adoptés pour gérer le risque de ces maladies saisonnières.