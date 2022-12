Le ministre de la Justice reçoit une délégation de l’Institut international des droits de l’homme et de la paix.

Le ministre de la justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi ben Boyé, a reçu en audience mercredi, à Nouakchott, une délégation de l’Institut international des droits de l’homme et de la paix, conduite par Mme Nicole Amren.

Au début de la rencontre, le ministre a fait un exposé sur le cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme adopté par la Mauritanie.

Pour sa part, la cheffe de mission a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux pouvoirs publics pour leur coopération permanente avec l’institut, et leur disponibilité à accueillir le concours international de plaidoirie, qui se tiendra dans sa neuvième édition le quinze décembre à Nouakchott.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ahmed Aida, des conseillers techniques Amar El Ghassem et Moulaye Abou Diallo, et du bâtonnier de l’Ordre national des avocats, Me Brahim Ould Ebety.