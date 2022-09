Le ministre de la Justice reçoit une délégation de juristes internationaux

Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ben Boya, a reçu, jeudi à Nouakchott, une délégation de juristes internationaux du Centre International des Droits Civils et Politiques conduite par Mme la présidente de l’institution.

L’audience a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, en plus de l’exécution par notre pays des recommandations de la Commission des droits de l’homme et les mesures prises en ce sens.

M. le ministre a passé en revue le niveau d’avancement dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme, ainsi que les efforts des autorités publiques y afférents.

De son côté, Mme la présidente du Centre a loué le niveau de coopération et les grands pas affranchis par la Mauritanie dans le domaine de la protection des droits civils et politiques.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ahmed Aidda, du directeur des affaires pénales et celui des affaires pénitentiaires.

