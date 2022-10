Le ministre de la Justice reçoit le ministre palestinien des Awkafs.

M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdoullah Ben Boya, ministre de la Justice a reçu en audience, lundi à Nouakchott, le ministre palestinien des Awkafs et des Affaires religieuses, M. Sheikh Hatem Mohamed Al Bakry.

Les deux parties ont une longue histoire qui incarne la volonté des dirigeants des deux pays d’unifier leur positions

pour la juste cause.

La Mauritanie s’est félicitée, pour rappel, de la signature par les factions palestiniennes de l’accord de réconciliation, sous l’égide de l’Algérie, saluant à l’occasion les efforts inlassables déployés par le président de la République soeur algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de réunifier les rangs palestiniens et concrétiser ce succès historique.

Cette rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l’Etat frère de Palestine et les moyens susceptibles de les booster davantage.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ahmed Aidda, et du conseiller technique du ministre, M. Amar El Ghassem.