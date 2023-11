Le ministre de la Justice reçoit l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique

Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ben Boyé a reçu en audience jeudi, dans son bureau à Nouakchott, l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique accréditée auprès de la Mauritanie, SEMme Cynthia Kirscht.

Au cours de la réunion, la diplomate américaine a remis au ministre une copie du document officiel qui comprend le retour de la Mauritanie à la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique connue sous le nom d’« AGOA », qui est le fruit des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la pratique judiciaire dans le domaine du traitement judiciaire des cas de traite des êtres humains et de pratiques d’esclavage.

La réunion a discuté du programme de l’action commune dans ce domaine.

Au cours de cette réunion, le ministre a souligné la poursuite des efforts du gouvernement pour promouvoir et protéger les droits de l’homme en général, et pour œuvrer à l’amélioration et au développement du traitement judiciaire dans le domaine de la traite des êtres humains et des pratiques d’esclavage à travers l’intensification de la sensibilisation et de la formation.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ahmed Aida, et de plusieurs responsables du département.