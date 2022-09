Le ministre de la FP participe aux travaux de la 48eme conférence arabe au Caire

Le ministre de la Fonction publique et du travail, M. Mohamed ould Abdallahi Ould Ethmane, a participé, dimanche au Caire, à la 48eme conférence du travail arabe, aux côtés des ministres arabes du travail et de délégations des organisations patronales arabes et des fédérations arabes des travailleurs ainsi que des représentants du secrétariat général de la Ligue arabe et des organisations arabes et internationales.

En marge des travaux de la conférence, le ministre a rencontré M. Youssef Sekoury, ministre marocain de l’intégration économique, de l’emploi et des compétences, Dr Abderrahmane Abdel Menane El Aour, président de l’actuelle conférence, ministre jordanien des ressources humaines , M. Nayef Zekeriya Nayef Stebeta, ministre émirati du travail, M. Mouadh Teyib Hacen, ministre soudanais du travail et de la réforme administrative et M. Bihi Imane Agué, ministre somalien du du travail et des affaires sociales.

Il a en outre rencontré M. Nasser El Mebkes, président du conseil d’administration de l’Organisation arabe du Travail, M. Fayez Ali Lemteiri, directeur général de l’Organisation arabe du travail et M. Yasser Hacen, conseiller du directeur général de l’Organisation internationale du travail.

Au cours de cette mission, le ministre est accompagné d’une importante délégation comprenant notre ambassadeur en Egypte, SEM Sidi Mohamed Ould Abdallahi et les partenaires sociaux (gouvernement, patronat et syndicats des travailleurs).

AMI