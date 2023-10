Le ministre de la défense nationale visite la frontière est du pays

M. Hanena Ould Sidi, ministre de la Défense Nationale,accompagné du Général de division Moctar Bellah Chaabane, chef d’Etat-Major Général des Armées, a effectué aujourd’hui, samedi, une visite d’inspection et d’information aux unités militaires stationnées à la frontière est du pays.

La délégation a été accueillie à l’aéroport de Néma par le wali du Hodh Echarghi, M. Isselmou Ould Sidi, le Général de brigade Mohamed Moctar Ould Meni, chef d’état-major de l’armée de terre, le Général de brigade Abdallahi Mohamed Sidi Lemine, commandant de la 5ème région militaire, ainsi que par les autorités administratives et les élus locaux de la wilaya.

Le ministre de la Défense Nationale a transmis les salutations de Son Excellence le Président de la République, Commandant Suprême des Forces Armées, aux unités militaires stationnées à la frontière Est, soulignant son souci de constater sur le terrain l’opérationnalité de ces unités.

Dans son discours à cette occasion, le ministre a également souligné la nécessité de persévérer dans le travail, de prêter attention à la formation du personnel, d’assurer la maintenance des équipements et de développer les capacités opérationnelles des unités de terrain.

Le ministre de la Défense nationale était accompagné du Général de division Ahmed Mahmoud Ould Taya, chef d’état-major adjoint de la gendarmerie nationale, du colonel El Hacen Ould Meguett, chef de la Division du renseignement et de la sécurité militaire, du Colonel Mohamed Abdallah Bey, directeur de la documentation et de la sécurité militaire au ministère, du colonel Ahmed Salem Ould Zein, Commandant de la Division des Opérations, et le Colonel Semanty Gandega, Directeur de l’Intégration et de la Réintégration au Ministère de la Défense Nationale.

AMI