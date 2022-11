Le ministre de la Défense Nationale supervise la clôture d’un stage

Le Ministre de la Défense Nationale, M. Hanena Ould Sidi, a supervisé ce jeudi à Atar, en compagnie du Wali de l’Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud et de l’Ambassadrice des Etats-Unis, SE Mme Cynthia Krecht, la cérémonie de clôture d’un stage de perfectionnement, organisé au profit des éléments de la Compagnie spéciale n° 2 des forces spéciales.

Le ministre a été reçu à son arrivée à l’aéroport international d’Atar, par le Commandant des Forces Spéciales, le Général de brigade Mohamed Cheikh Ould Boidde, le Chef d’Etat-major de l’armée de l’air, le Général de brigade Hamadi Ould Ely Maouloud, le Commandant de l’Académie militaire interarmes, le général de brigade Dah Ould Agheb et le commandant de la 3ième région militaire, le colonel Mohamed Lemine Ould Mohamed Ould Blal.

La clôture du stage de perfectionnement, fruit du partenariat entre notre pays et les États-Unis d’Amérique s’étend sur plusieurs décennies, bénéficiant aux principales composantes de notre armée nationale, terrestre, maritime et aérienne, tant en termes de formation que d’encadrement et touchant même d’autres domaines, a affirmé à cette occasion, le Commandant des Forces Spéciales, le général de brigade Mohamed Cheikh Boïdde.

Cette coopération s’est renforcée récemment, à la suite des instructions données par le Chef Suprême des Forces Armées, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour lequel, ce partenariat constitue un choix stratégique, a-t-il ajouté.

L’ambassadrice des Etats-Unis a adressé, quant à elle, ses félicitations à tous les participants au stage de perfectionnement, qualifiant la formation d’une autre avancée enregistrée dans la solide relation sécuritaire entre la Mauritanie et les Etats-Unis d’Amérique.

Le Commandant des compagnies spéciales, le commandant Mohamed Mokhtar Tebakh, a mis en exergue, pour sa part, l’importance de cette formation assurée par un détachement des forces spéciales américaines de spécialités diverses, disant qu’elle contribuera incontestablement à élever l’opérationnalité des éléments de cette unité.