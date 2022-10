Le ministre de la Défense discute avec son homologue indien

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanana Ould Sidi, a tenu aujourd’hui, lundi, dans la capitale indienne, New Delhi, une séance de travail avec son homologue indien, M. Rajnath Singh.

Au cours de la réunion, à laquelle ont participé des responsables des deux pays amis, les deux parties ont discuté de la coopération militaire entre les deux pays, des moyens de la renforcer et des questions d’intérêt commun.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la visite actuelle du ministre en Inde pour participer au deuxième sommet Inde-Afrique sur la défense, qui débutera demain dans la ville indienne de Gāndhīnagar et se poursuivra jusqu’au 22 de ce mois.

Pas moins de 13 ministres africains de la défense se rendront en Inde pour ce dialogue Inde-Afrique sur la défense qui se tiendra le 18 octobre lors de la 12e exposition de la défense à Gandhinagar, Gujarat.

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, prendra la parole lors du dialogue.

Les 13 pays au niveau ministériel sont l’Angola, le Rwanda, l’Éthiopie, le Mozambique, la République centrafricaine, la Mauritanie, Madagascar, le Botswana, la Gambie, le Ghana, le Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe et l’Afrique du Sud.

Un communiqué du ministère indien de la Défense a déclaré que la réunion « explorerait de nouveaux domaines d’engagement convergents, notamment le renforcement des capacités, la formation, la cybersécurité, la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme ».

Au total, 37 pays africains ont participé à la réunion, dont 7 au niveau des vice-ministres et 19 au niveau des hauts fonctionnaires.