Le ministre de la Culture visite les expositions du Festival

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidate, accompagné de la secrétaire générale du ministère, Mme Maiziza Mint Kerballi et du Wali du Takant, M. Tayeb Ould Mohamed Mahmoud, a visité, lundi matin, un certain nombre de pavillons des expositions de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine à Tichit.

La visite comprenait les pavillons des Coopératives féminines, de l’Union des artisans traditionnels, des écrivains mauritaniens, des textiles locaux, de la bibliothèque nationale, de l’Union mauritanienne de la littérature populaire, du Musée archéologique de Tichitt et bien d’autres.

La délégation a également visité les stands de l’Institut mauritanien de Recherche et de formation dans le domaine du patrimoine et de la culture, et une exposition de produits algériens, en plus de l’exposition de la Garde nationale.

C’est ainsi que le ministre et la délégation qui l’accompagnait ont pu apprécier la qualité, la finesse et l’utilité des de l’artisanat mauritanien exposés dans les différents stands de la 11ème édition du festival des cités du patrimoine organisée cette année à Tichit.

La délégation a également visité le pavillon du complexe culturel Cheikh Sid El-Mokhtar ainsi que la zawiya de l’érudit Cheikh Sidi Abdoullah Ould El Hadj Brahim et celle de Cheikh Sidi Mohamed Ould Cheikh Sidel Mokhtar Ould Cheikh Sidi Mohamed El Khalifa.