Le ministre de la culture supervise la clôture d’une session de formation aux techniques du journalisme

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar Ould Cheibani, a supervisé vendredi à l’École Nationale d’Administration, de Journalisme et de la Magistrature, la clôture d’un stage de formation sur les techniques du journalisme, organisé par la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA).

Dans son allocution pour la circonstance, le ministre a expliqué que cette session a permis aux participants de maîtriser les techniques de la pratique journalistique dans notre monde d’aujourd’hui, soulignant l’importance des thèmes abordés comme ”la lutte contre les fausses nouvelles”, ”le journalisme d’investigation”, ”les nouveaux médias et le journalisme”, ”les valeurs de la citoyenneté”, ”la législation et règles de la profession”.

Il a indiqué que ces objectifs coïncident dans leur intégralité avec la vision du gouvernement visant à contrôler et professionnaliser le champ médiatique suivant les règles de la profession, son éthique et en application des engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui considère comme priorité l’émergence d’une presse nationale spécialisée et professionnelle qui préserve les choix politiques et consacre le respect du pluralisme médiatique, que le gouvernement du Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal Messoud s’emploie à traduire sur le terrain.

De son côté, le président du Fonds public de soutien à la presse indépendante, M. Mokhtar Ould Mohamed, a affirmé que cette session visait former une centaine de journalistes aux différents genres journalistiques, mais la forte demande les a contraints à en augmenter le nombre.

Il a souligné que le Fonds a attribué des prix pour le meilleur travail journalistique publié dans les médias nationaux entre le 1er août 2021 et le 31 août 2022 et 51 travaux de presse ont été nominés pour ce concours, qui comprenait les langues nationales (arabe, Pular, Soninka et Wolof) en plus de la langue française.

Il a souligné que pour la première fois cette année, la presse régionale a bénéficié des formations organisées par le Fonds, après avoir été le monopole de la presse de la capitale.

Pour sa part, le directeur général de l’École nationale d’administration, de journalisme et de la magistrature, M. Mohamed Ould Abdelkader Ould Alada, a indiqué que ce stage, qui a bénéficié à 115 journalistes, s’est caractérisé par une formation dans le domaine de la langue, relevant qu’il s’inscrit dans le cadre des améliorations approuvées par l’école il y a deux ans, qui prévoient l’intégration des langues nationales dans l’administration et la justice.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du président de la HAPA, Dr El Houssein Ould Meddou, et de plusieurs cadres du ministère.

