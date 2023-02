Le ministre de la Culture revient d’Arabie Saoudite

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidate, a regagné Nouakchott, samedi soir en provenance du Royaume frère d’Arabie Saoudite, après avoir participé à la conférence ministérielle mondiale pour les valeurs, l’éthique et l’honnêteté sportives tenue à Riyad le 21 février 2023.

La conférence qui est organisée pour la première fois vise à discuter l’importance des valeurs, de l’éthique et de l’honnêteté sportives. Elle met en relief aussi les dangers de l’absence de ces valeurs dans le monde sportif avec tout ce que cela comporte comme déviations pouvant menacer la sécurité et la paix et dénaturer le monde sportif en le transformant à un monde de lutte, de confrontation, de haine et de racisme au lieu d’être un monde de contact, de fraternité, d’amour et de paix.

Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du chargé de mission, M. Mohamed Ould Soueinii, du conseiller Moustapha Ould Youmbaba et du cadre Ahmed Ould El Hafedh.