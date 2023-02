Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement participe à la conférence ministérielle mondiale sur l’éthique du sport à Riyad

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidate a participé à la conférence ministérielle mondiale sur les valeurs, l’éthique et l’Intégrité du Sport qui s’est tenue dans la capitale du royaume d’Arabie Saoudite, Riyad, le mardi 21 février 2023.

La conférence, qui est organisée pour la première fois, vise à discuter de l’importance des valeurs, de l’éthique et de l’intégrité dans le sport.

Elle présente également les dangers de l’absence de ces idéaux et valeurs dans le monde du sport, et les pièges que cela entraîne qui peuvent menacer la sécurité et la paix, déformer le monde du sport et le transformer en un monde de conflits, d’affrontements, de haine et de racisme ; après, c’était un monde de communication, de fraternité, d’amour et de paix.

En marge de la conférence, des ateliers techniques ont été organisés pour aborder la question sous ses aspects juridiques, éthiques et politiques. De nombreuses organisations internationales et régionales ont participé à ces ateliers, notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la police internationale et le Comité supérieur d’experts juridiques internationaux de l’UNESCO. En plus de dizaines de délégations de différents pays du monde.

Il est à noter que le ministre est accompagné du chargé de mission, M. Mohamed Ould Soueinae, du conseiller Moustapha Ould Yembaba et du cadre Ahmed Ould Hafedh.