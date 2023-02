Le ministre de la culture reçoit des délégations en marge de la conférence de l’ALESCO.

M. Mohamed Ould Soueidate, a organisé des rencontres à Nouakchott avec des délégations participantes à la conférence de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, et ce en présence du directeur général de l’ALESCO, M. Mohamed Ould Amar.

Le ministre a débuté ces rencontres par la délégation saoudienne conduite par M. Hani Ben Moughbil El Moughbil, membre du conseil exécutif de l’organisation.

Il a ensuite rencontré Dr Bechra El Baghdadi , membre du conseil exécutif de l’ALESCO pour le Liban, Dr Taghiyou Dine Youssef, ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique des Comores, Dr Hafidha Nasser Cheikh, présidente de la délégation de la République du Yemen, Dr Moussa Mohamed El Maghriv , ministre libyen de l’Education et de l’Enseignement et M. Mohamed Ali El Boughadiri, ministre tunisien de l’Education.

Ces rencontres ont été l’occasion pour exprimer les remerciements au président de la République, au gouvernement et au peuple mauritaniens pour la chaleur de l’accueil et l’hospitalité généreuse.

Le ministre a aussi examiné avec les délégations et le directeur général de l’ALESCO les aspects de la coopération entre la Mauritanie et l’ALESCO.

Les délégations se sont félicitées de la gestion de l’organisation par Dr Mohamed Ould Amar au cours du mandat écoulé.

Les rencontres se sont déroulées en présence du secrétaire général de la commission nationale pour l’Education, la Culture et les Sciences, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, du directeur de la Coopération et des relations extérieures au ministère de la Culture, M. Had Maloum Ould Baba et des personnalités accompagnant les chefs des délégations.





