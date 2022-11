Le ministre de la Culture reçoit une délégation qatarienne.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueîdatt, a reçu mardi à Nouakchott, M. Abdallah Mohamed El Kawari, vice-président du comité qatari en charge de l’organisation de courses des dromadaires.

Au cours de la rencontre, la délégation qatarie a remis au ministre une invitation de son homologue qatarien à la cérémonie d’ouverture de la coupe mondiale, qui aura lieu cette année à Doha.

Il a été question, également, de l’intérêt de la course des dromadaires, et son rôle historique commun des pays arabes, et la nécessité de le préserver en tant que patrimoine appartenant aux pays arabes ayant une dimension islamique.

A cette occasion, le ministre a souligné l’intérêt qu’accorde la Mauritanie à ce genre de sport, et aux compétitions ayant trait au patrimoine culturel arabe.

L’audience s’est déroulée en présence du président de la fédération qatarie de courses des dromadaires, et côte mauritanien, du directeur des relations extérieures au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement.