Le ministre de la Culture reçoit le représentant résident du PNUD.

M. Mohamed Ould Soueidatt, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, a reçu en audience, lundi à Nouakchott, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement(PNUD) en Mauritanie, M. Mansour Enjari

La rencontre qui a porté sur tous les domaines de coopération dans les secteurs de la culture, de la jeunesse, des sports et des médias, a été l’occasion pour le ministre de passer en revue la vision de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El ghazouani ainsi que le projet de société dont il est porteur. Au titre de ce projet les secteurs de la culture, de la jeunesse, des sports et des médias revêtent une importance capitale en ce sens qu’ils participent du changement des mentalités et contribuent à l’avènement d’un homme en harmonie avec son époque et outillé pour relever ses défis.

Ould Soueidatt a évoqué avec le diplomate onusien les programmes et activités les plus importants que le secteur de la culture, de la jeunesse et des sports et les relations avec le Parlement met en œuvre, tels que les semaines régionales de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires, les stratégies nationales pour la jeunesse, l’information, la communication et le travail culturel.

Le représentant résident a remercié le ministre pour la présentation claire et exhaustive qu’il a faite de son département, soulignant la disponibilité entière du Programme des Nations Unies pour le Développement à suivre le rythme des politiques et programmes du gouvernement mauritanien dans divers secteurs, notamment dans ceux de la culture, de la jeunesse, des sports et des médias.

La rencontre s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mme Maaziza Mint Mahfoudh Ould Kerbali, et de M. Fah Ould Jidou, chef de la Cellule gouvernance à la représentation en Mauritanie du PNUD.