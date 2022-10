Le ministre de la Culture reçoit la plateforme du SJM

Le ministre de la Culture reçoit la plateforme de revendicative du SJM

Mercredi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations parlementaires, M. Mohamed Ould Souiedatt, a reçu le bureau exécutif du Syndicat mauritanien des journalistes (SJM).

Au début de la réunion, le ministre a reçu une plate-forme revendicative présentée par le président de l’Association des journalistes de Mauritanie, M. Ahmed Taleb Maaloum, au nom de l’Association des journalistes.

Au cours de l’entretien, le ministre a souligné que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accordé une attention particulière à la réforme de la presse et des médias, permettant à ses instances professionnelles et syndicales de présenter leur vision et leurs propositions.

M. Ould Soueidatt a ajouté que le secteur est ouvert et prêt à impliquer toutes les organisations professionnelles et les syndicats dans sa vision de la réforme et les a exhortés à travailler ensemble.

Le ministère élabore un programme complet de renforcement des compétences professionnelles et institutionnelles afin que les médias puissent jouer leur rôle professionnel. Il a souligné que le plan de transformation, mené par Son Excellence le Président de la République, est axé sur la restauration de la confiance des citoyens. Cela ne peut être réalisé que par une information crédible, indépendante et impartiale, et le gouvernement s’emploie à la traduire localement en consultation et en coordination avec tous les acteurs des médias.

Il a souligné que la satisfaction des 18 doléances les plus importantes de la Plateforme des journalistes mauritaniens serait une étape importante dans la promotion du secteur.