Le Ministre de la Culture, Mohamed Ould Soueîdatt à Rome

« Le choix de Nouakchott comme capitale de la culture dans le monde islamique tire ses justifications de siècles de connaissances, de science et de culture, alors que les érudits mauritaniens parcouraient le monde en tant qu’émissaires de la science, de la culture, de la cohabitation et de la paix ».

C’est ce qu’a déclaré, jeudi à Rome, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSRP), M. Mohamed Ould Soueîdatt, devant les participants à à l’événement culturel organisé par la Fondatio MedOr pour les pays méditerranéens dans la capitale italienne, Rome.

« Le programme de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani considère la culture comme un élément central des piliers de germination des valeurs de paix, d’amour et de tolérance, a-t-il souligné ».

Il a déclaré que la culture a toujours constitué, à travers l’histoire, une potion magique de la culture internationale et une sève pour le commun humain vertueux, notant que ce trésor partagé qui se fonde sur les valeurs de bonté, de beauté, de coexistence et de paix.

Ci-après l’intégralité du discours du ministre :

« Au nom d’Allah le Miséricordieux

Paix et Salut sur le Prophète

M. Marco Minniti, Président de la fondation MedOr

Messieurs, membres du corps diplomatique

Chers invités

Honorables participants

Je tiens tout d’abord à vous adresser mes plus chaleureuses et sincères félicitations à l’occasion du mois béni de Ramadan. le mois de l’amour, de la tolérance et de la fraternité ; où l’on se retrouve à l’ombre des mêmes valeurs et des mêmes idéaux ; les valeurs de bonté, de générosité et de paix, de culture, de science, de connaissance et d’histoire.. Nous nous rencontrons dans une pure étreinte civilisée qui puise son esprit de nombreux siècles et à travers de vastes distances.

Il est tout à fait naturel que Chinguetti soit en contact avec Rome, en raison de leur écriture toutes les deux d’une histoire qui se rencontre dans de nombreux parties et détails. Une histoire faite d’écrits, de stylos, d’encriers et de dactylographie. Une histoire immortalisée par des manuscrits, des publications, des poèmes, des épopées, des encyclopédies et des annales spécialisées dans la démographie historique.

Honorable auditoire,

La culture a toujours été une potion magique des relations internationales et une sève pour le commun humain vertueux, bâti sur des valeurs de bonté, de beauté, de coexistence et de paix. C’est le précieux joyau des artefacts humains sur cette terre, dont on trouve dans les épopées les divisions de nos origines, nos déterminants et nos caractéristiques humaines, et c’est- en plus de cela – l’ambassade de la paix, du partenariat et de la coopération entre les peuples.

Nous sommes fiers de l’histoire de notre pays, fondée sur l’interaction civilisée, l’engagement culturel et l’ouverture positive à tous nos voisins, et aux peuples et nations de la Méditerranée en particulier, où notre contact avec la civilisation romaine était précoce et trouve son illustration dans quelques symboles encore vivantes.

Nous sommes également fiers de la bonne réputation et des partenariats approfondis que nous avons établis sur les plans culturel, économique et politique dans le cadre du vaste partenariat euro-méditerranéen, en particulier avec l’Etat d’Italie, qui a une histoire civilisée pleine d’ouverture, de coopération et de bons, aimables et excellents liens avec divers pays et peuples du monde.

Honorable auditoire,

Notre identité culturelle à la référence tolérante et sacrée pour le savoir a remarquablement contribué à l’efficacité de nos relations fondées sur le respect des cultures, quelle qu’en soit la nature, dans un sentiment d’estime et de valorisation de l’histoire humaine commune. D’ici, nous avons bâti aussi notre réputation en tant que nation qui s’occupe de la culture plus que des autres aspects de la vie.

Nous suivons aujourd’hui à Rome les pas de nos ancêtres. Nous rééditons notre juteuse et tendre histoire, comme les pères l’avaient faite. Il y a plus de deux siècles, un navire débarquait non loin de Rome transportant les plus grands intellectuels d’Orient de l’époque, et au premier rang de ces intellectuels se trouvait, après avoir été choisi par l’empereur ottoman pour conduire la délégation des intellectuels de l’Est – lors d’un somptueux voyage-spectacle – auprès du roi de Suède, Ibn Chinguetti Mohamed Mahmoud Ould Tlamid Chenghuitty.

Honorables participants !

Le choix de Nouakchott comme capitale de la culture du monde islamique puise ses justifications de siècles de savoir, de science et de culture, au cours desquels, notre grand désert avait été l’escale incontournable des chercheurs du savoir et de la culture. Nos érudits et nos intellectuels parcouraient également, après que les déserts aient devenus antithétiques à la science, la culture et la connaissance, les quatre coins du monde en tant qu’ambassadeurs de la science, de la culture, de la coexistence et de la paix.

Nouakchott ressuscite aujourd’hui, l’histoire de Koumbi-Saleh, Aoudaghost, Tiniki et Azougui. L’histoire du nom Chinguetti est aussi une étiquette sur la culture et sur la communication civilisées. Elle rappelle notre histoire avec l’ambassade culturelle et les ambassadeurs de notre culture qui nous avaient présentés pour la première fois.

Honorable auditoire,

Il est vrai que cette opportunité est l’occasion de rappeler notre histoire culturelle ancrée dans le temps. Mais c’est aussi vrai que c’est l’occasion de parler de la réalité de notre culture aujourd’hui. En effet, le programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, repose sur le fait, considérant la culture comme un élément central des facteurs de force de ce pays et de pilier fondamental des piliers de germination des valeurs de paix, sur cette planète menacée par de nombreux risques et dérapages. Nous demandons à Allah la sécurité et le bien-être. D’ici intervient la participation de Son Excellence – il y a quelques mois – au huitième sommet des dialogues euro-méditerranéens en République d’Italie ; Cette visite, après laquelle le gouvernement italien, qu’il en soit vivement remercié, a décidé, d’ouvrir une ambassade dans la capitale de la République islamique de Mauritanie, Nouakchott.

Le gouvernement du Premier Ministre M. Mohamed Ould Bilal Ould Messaoud s’est efforcé, dans sa ferme volonté de concrétiser le programme culturel de Son Excellence le Président de la République sur le terrain, à tout mettre en œuvre pour servir et incarner ce programme. Nous espérons à travers le contexte dans lequel est organisée cette rencontre en partenariat entre la Fondation MedOr et le ministère de la culture, redonner l’éclat de notre ambassade culturelle et son rôle de pont d’amour, de tolérance et d’interaction entre les nations et les peuples de la Méditerranée.

Tout en vivant les célébrations et les réjouissances de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l’année 2023, nous nous rappelons notre histoire culturelle et l’histoire de notre communication et de notre interaction avec les autres cultures. Puisque nous sommes redevables envers nos savants, intellectuels et à leur ambassade culturelle de cette place que nous occupons au sein des nations et des peuples, où le nom de Chinguetti est devenu un symbole de culture, de science et de savoir.

Honorable auditoire;

Nouakchott fait revivre aujourd’hui notre patrimoine basé sur l’interaction, la communication culturelle et le dialogue culturel. C’est aujourd’hui, une arche culturelle entre les cultures du Sud et du Nord, et les cultures de l’Est et de l’Ouest. Le choix de Nouakchott « capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2023 » est une opportunité pour la fécondation des cultures humaines dans un effort visant à valoriser le commun humain au service de la tolérance, de la coexistence et de la paix.

Au Comité Med-Or, nous disons « Grand merci » pour ses efforts remarquables dans l’organisation de ces journées. Merci également au gouvernement italien, et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cet événement, notamment notre respectée personnel de l’ambassade en République italienne.

En conclusion, nous bénissons cette manifestation et toutes les activités qui expriment notre identité et œuvrent pour la promotion de notre histoire, en tant que notre ambassade et l’épine dorsale de notre diplomatie au service de la paix et de la stabilité mondiales. Nous espérons et souhaitons également que cette manifestation soit le prélude de nombreux aspects de communication, d’engagement et de coopération avec la Fondation MedOr et avec la République italienne ainsi qu’avec toutes les instances, les parties euro-méditerranéennes, au service de la sécurité, de la paix et de la coexistence de nos peuples et de nos nations et pour cultiver les valeurs de fraternité, d’amour et de tolérance entre toutes les cultures et tous les peuples du monde.. Merci à tous.

Le président de la Fondation « MedOr », M. Marco Minnetti, a exprimé, quant à lui, sa joie, de l’accueil de la capitale italienne de cet événement organisé sous le thème Nouakchott, Capitale de la culture islamique, qui coïncide avec le début du Ramadan, disant que les italiens ont ajouté un autre goût à ce thème, à savoir « Nouakchott, une ville arabe pittoresque entre le présent et l’avenir. ».

Il a mis aussi en exergue le développement et la prospérité des relations entre la Mauritanie et l’Italie, exprimant sa satisfaction à l’occasion de l’ouverture d’une ambassade de son pays en Mauritanie, disant que sa Fondation a décidé, en coopération avec le Ministère de la Culture, d’offrir des opportunités aux Mauritaniens dans les domaines de formation des jeunes et l’amélioration de l’expertise dans divers domaines.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadrice de Mauritanie à Rome, SE Mme Zeinebou Ely Salem, du chargé de mission au département M. Cheikh Sidi Mohamed Mai, de représentants du corps diplomatique arabe, européen et africain et de personnalités italiennes.

