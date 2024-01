Le ministre de la Culture : la Mauritanie a fait de l’accès à l’information un droit fondamental du citoyen

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid’ahmed Die, a déclaré que le gouvernement a obligé les opérateurs de services de télécommunications dans notre pays à couvrir l’ensemble du territoire national et à assurer des niveaux élevés d’accès aux services de télécommunications à haut débit, mettant en œuvre la vision de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans ce domaine.

Le ministre a ajouté, lors de sa participation à la vingt-septième session des ministres arabes de la Communication et de l’Information, tenue, jeudi à Abou Dhabi, que la Mauritanie a fait de l’accès à l’information un droit fondamental du citoyen, en plus d’être une nécessité de développement à l’ère de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

Voici le texte du discours du ministre :

Au nom de Dieu, Clément et Compatissant, et Paix et Salut sur le Prophète Mohamed,

Excellences les ministres ;

Excellences les ambassadeurs ;

Honorable audience,

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à l’Etat des Émirats arabes unis – à son peuple et à ses dirigeants – pour leur accueil généreux réservé aux hôtes de cette session, ainsi que pour l’hospitalité légendaire qui nous a été réservée, ce qui ne leur est pas étranger.

Aujourd’hui, nous nous réunissons dans le cadre de cette vingt-septième session des ministres arabes de la Communication et de l’Information, une réunion d’une nature particulière, qui intervient après la première année de l’adoption de l’Agenda numérique arabe 2023-2033, approuvé par le Conseil au Caire l’année dernière.

Parler de l’importance de la numérisation et de son rôle dans le développement est devenu un sujet commun dans nos pays arabes, ce qui est une bonne et louable chose, mais aujourd’hui cela ne suffit plus à l’heure où le monde entre dans l’ère de l’intelligence artificielle, et s’efforce de l’introduire dans le cycle de la production économique, du traitement médical et d’autres aspects de la vie.

Messieurs, mesdames,

Mon pays a fait de l’accès à l’information un droit fondamental du citoyen, en plus d’être une nécessité de développement à l’ère de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

Afin d’incarner la vision de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans ce domaine, le gouvernement a obligé, sur cette base, les opérateurs de services de télécommunications de notre pays à couvrir l’ensemble du territoire national et à fournir des niveaux élevés d’accès aux services de télécommunication à haut débit, une approche qui s’inscrit dans une stratégie globale visant à rapprocher les services administratifs des citoyens et des résidents de notre pays.

Ainsi, notre pays, comme un certain nombre de pays arabes, a parcouru un long chemin dans la transition vers un gouvernement numérique, et les services administratifs et financiers auxquels les citoyens accèdent via des applications et des programmes numériques se sont développés.

Messieurs, mesdames,

La régularité des sessions de ce Conseil et le suivi de ses travaux par le Secrétariat général et par les dirigeants de nos pays arabes doivent servir de raccourci du chemin vers l’entrée de nos pays dans le monde de l’intelligence artificielle, et son utilisation bénéfique, comme moyen de faire progresser les secteurs productifs.

La voie pavée pour entrer dans ce monde est de développer nos systèmes éducatifs et pédagogiques afin que les jeunes reçoivent une éducation et une formation à l’utilisation des outils de l’intelligence artificielle et des outils numériques, dans un environnement sûr qui limite les risques d’intrusion culturelle qui accompagne l’utilisation de ces outils ouvrant sur des mondes qui ne connaissent pas de frontières et ne respectent aucune vie privée.

Il n’y a aucun moyen de protéger notre jeunesse arabe des ravages de l’extrémisme, du terrorisme et des tendances déviantes, que de l’encadrer face à l’invasion numérique, en développant sur le réseau d’informations un contenu arabe qui porte les valeurs de notre sainte religion, consolide les principes du dialogue humain et défend les valeurs de tolérance.

Je souhaite plein succès à notre conférence.

Merci, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous.

AMI