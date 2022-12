Le ministre de la Culture: «la culture doit être accessible à tous pour construire un avenir commun»

«la culture doit être accessible à tous pour construire un avenir commun»

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt a prononcé, mercredi à Ryad (Arabie Saoudite) un discours dans le cadre des travaux de la 23ème session du conseil des ministres arabes chargés de la culture qui se déroule les 7 et 8 du mois courant dans la capitale saoudienne.

Dans ce discours, le ministre a indiqué que le choix par le Royaume d’Arabie Saoudite du slogan de la rencontre témoigne d’une prise réelle de conscience du rôle de la culture pour relever les défis actuels auxquels sont confrontés les pays arabes, en particulier ceux liés à l’environnement et au développement durable.

Il a salué le rôle de l’organisation arable pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) pour son action permanente visant à réunir la famille arabe dans des rencontres de consultation sur les questions culturelles arabes pouvant aboutir à des décisions dont l’objectif est de développer des visions et de procéder à des échanges d’échanger des expériences et d’expertise.

M. Mohamed Ould Soueidatt a exprimé la gratitude de la Mauritanie à l’ALESCO pour le rôle qu’elle a joué dans l’étude du dossier de demande d’inscription de la ville historique de Tichitt, au patrimoine mondial de l’humanité, par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la culture et la science (UNESCO) tout en la considérant capitale de la culture arabe pour l’année 2023, conformément aux lois et règlements en vigueur de l’Organisation.

“Parler de l’avenir aujourd’hui exige que nous nous engagions dans de multiples voies ouvertes aux questions de l’environnement, de l’intelligence artificielle et de la numérisation, et que nous fassions de la culture un outil accessible à tous pour bâtir un avenir commun ”, a-t-il dit.

Le ministre a également précisé qu’à l’instar des nombreuses initiatives et stratégies dans les pays arabes, telles que l’Initiative verte saoudienne, l’Initiative verte du Moyen-Orient et d’autres, notre pays, en raison de sa situation géographique et de son environnement saharien, a participé à l’Initiative de la Grande Muraille Verte, classée comme la première initiative internationale sur l’environnement et la gestion des terres.

Il a souligné que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a fait de l’environnement et de la lutte contre la sécheresse et la désertification sa première priorité avant d’affirmer la détermination du Président de la République à accroître le volume des interventions de l’État au profit d’un environnement vert et propre.

M. Mohamed Ould Soueidatt a exprimé sa gratitude et ses sincères remerciements au Serviteur des Lieux Saints, Sa Majesté le Roi Salmane Ben Abdel Aziz Al Saoud et à Son Altesse le Prince héritier Mohammed Ben Salmane Ben Abdel Aziz Al Saoud pour l’hospitalité généreuse et l’accueil chaleureux dont il a été l’objet depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

Il a également félicité le Royaume frère du Maroc, son Roi, son gouvernement et son peuple à l’occasion de la qualification de notre équipe magrébine pour les quarts de finale de la coupe du monde Qatar 2022.

