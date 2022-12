Le ministre de la Culture et son homologue marocain signent un mémorandum d’entente à Ryad

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt et le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Bensaid ont signé mercredi à Ryad (Arabie Saoudite) un protocole d’entente portant sur la coopération culturelle .

La signature du protocole d’entente s’est déroulée en marge des travaux de la 23ème session du conseil des ministres arabes chargés de la culture qui se déroule les 7 et 8 du mois courant à Ryad.

M. Mohamed Ould Soueidatt a eu, d’autre part, des entretiens avec ses homologues arabes et représentants d’organisations régionales sur les questions culturelles communes. Dans ses différents rencontres, le ministre a remis des cartes d’invitation à ses interlocuteurs pour assister à la cérémonie d’ouverture de “Nouakchott capitale culturelle et islamique 2023”.