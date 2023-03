Le ministre de la Culture de retour de Rome

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, a regagné, dimanche, Nouakchott en provenance de Rome.

Dans la capitale italienne, le ministre avait supervisé du 23 au 25 mars 2023 les journées culturelles mauritaniennes organisées dans le cadre de la manifestation culturelle des pays du bassin de la mer méditerranéenne. Notre pays y participe en sa qualité de capitale culturelle 2023 des pays islamiques.

A Rome, le ministre a à l’occasion déclaré dans un important discours : « Nous sommes fiers de l’histoire de notre pays basée sur l’interaction culturelle et une ouverture positive à tous nos voisins, et aux peuples et nations de la Méditerranée en particulier; où notre contact avec la civilisation romaine était précoce, et certaines traces de ce contact sont encore visibles. »

Mohamed Ould Soueidatt espére que cet événement auquel il a supervisé constituera le début de l’une de nombreuses manifestations de communication, de coopération et de coopération avec l’autorité Madur, la république italienne et avec tous les organismes euro-méditerranéens pour servir la sécurité, la paix et la coexistence de nos peuples et de nos nations et afin de cultiver les valeurs de fraternité, d’amour et de tolérance entre toutes les cultures du monde.

Le ministre était accompagné lors de ce déplacement de plusieurs responsables du département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le parlement.

AMI