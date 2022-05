Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement : « Aux jeunes »

Dans le cadre d’une politique consciente visant à prendre soin du citoyen et à le servir, conformément à ce que Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, nous a assigné à incarner, et comme je crois au besoin de passer de la politisation à l’institutionnalisation, je rassure le groupe de jeunes ambitieux, ceux qui ont pris le chemin de l’investissement sûr jusqu’à atteindre le sommet de la compétence, dans les domaines les plus urgents, du sport et du cinéma, à la création de contenu et à la programmation.

Et c’est grâce à la production, au dessin, au design et à divers types d’arts, au développement de la musique et de l’art, et se terminant par l’Internet, jusqu’à ce qu’ils atteignent la science des Big data et autres jurisprudences et sciences exactes qui contribuent en douceur et en toute sécurité à l’autodéfinition, l’expression de soi et la participation effective à l’expansion de la sensibilisation au profit du public.

A ceux-ci, je ne vous laisserai pas au milieu de la souffrance et du sacrifice sans fierté et appréciation, sur la base des directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et je suis convaincu que vous avez droit à l’attention et aux encouragements, car c’est vous qui avez compris que le chômage est la mère des défauts, et que la dépendance n’est qu’un leurre qui ne convient pas à une personne saine d’esprit.

La dépendance n’est qu’une illusion incompatible avec un esprit sain et qu’alors vous avez sincèrement pris soin d’apprivoiser l’âme et de l’occuper de ce qui profite aux gens, pour qu’elle reste sur terre, car vous, les jeunes méritez plus de bonnes nouvelles si vous savez.

Pour cela, je vous donne la bonne nouvelle qu’un geste généreux se rapproche dans les horizons proches et lointains. Un comité hautement compétent et professionnel travaille d’arrache-pied pour évaluer les possibilités afin de combler le fossé entre la réalité et l’espoir.

Au plus tôt, vous avez à cœur de semer l’espoir et de transformer le présent en un avenir prometteur, et je laisserai les détails à la nécessité du devoir de réserve. Nous n’épargnerons aucun effort pour ouvrir la voie à toute personne honnête et sérieuse, pour rendre le terrain plus fertile et plus sûr pour les germes de sensibilisation et d’éducation que la jeunesse éduquée et consciente a jetée dans divers médias sociaux avec une grande moralité et civilité.

Espérons avec sincérité et dévouement, selon ce qui est conforme à la vision de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. En conclusion, je vous rappelle que la beauté et la splendeur de tout – et vous êtes les artisans de l’art et de la beauté – est c’est cela que devrait être.

*Votre frère, Khattar Ould Cheibani.* Traduit par Rapide info