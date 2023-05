Le ministère de l’Intérieur satisfait de la campagne électorale

Le ministère de l’Intérieur s’est dit satisfait des conditions ayant entouré la campagne électorale

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a exprimé sa satisfaction du déroulement de la campagne électorale sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué, dont une copie a été remise à l’AMI, le ministère a félicité tous les acteurs politiques pour le calme qui a caractérisé la scène tout au long de la campagne, qui s’est déroulée sans enregistrer aucun incident susceptible de troubler l’atmosphère, ou l’ordre public.

Le communiqué est ainsi libellé :

‘’Au lendemain de la clôture de la campagne électorale pour les élections législatives, régionales et municipales, dont le premier tour se déroulera dans les prochaines heures, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation apprécie hautement les conditions dans lesquelles cette campagne s’est déroulée sur l’ensemble du territoire national.

C’est l’occasion d’en féliciter les différents acteurs politiques eu égard au calme qui caractérisé la scène tout au long de la campagne, qui s’est déroulée sans enregistrer aucun incident susceptible de troubler l’atmosphère, ou l’ordre public.

En effet, tous les partis politiques ont mené leurs campagnes et organisé leurs activités politiques dans un climat de compétition honnête, responsable et constructive.

Le département, dans toutes ses divisions et dans les limites de ses compétences, a accompagné la campagne à travers des mesures administratives et sécuritaires permettant à tous les partis politiques en lice d’exercer leurs droits, sans restriction aucune, conformément au message adressé par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux partis politiques et aux citoyens à la veille de la campagne.

Cet important message que Son Excellence a conclu en ces termes ‘’différons avec respect, exprimons nos différences d’opinion avec sophistication et rivalisons vigoureusement, mais dans le cadre de la responsabilité morale et de l’engagement moral’’, fin de citation.

Notons que la campagne électorale et les autres mesures préparatoires des échéances, ont été gérées de manière participative, et conformément à l’accord politique conclu entre le ministère, représentant le gouvernement, et les partis politiques dans un climat de concertation permanente, de coordination et de complémentarité avec la CENI, et en respect des compétences des institutions concernées.

Enfin, le ministère félicite les autorités militaires, sécuritaires et administratives pour le succès du plan de sécurité ayant accompagné la campagne électorale et les bonnes mesures prises pour sécuriser le scrutin.’’

AMI