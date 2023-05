La Mauritanie entame le silence politique avant l’élection

La Mauritanie a entamé vendredi un silence politique, attendant les votes de demain samedi pour élire un parlement de 176 députés, 237 conseils municipaux et 13 conseils régionaux sur 4 500.

Vingt-cinq partis se disputaient 1 800 000 voix, avec plus de 33 000 candidats, dont 10 000 femmes.

Dr Mohamed Lemine Ould Dahi, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a déclaré dans un communiqué que toutes les commissions et leurs équipes de district et de province, ainsi que le niveau des centres administratifs, sont au plus haut niveau de préparation pour commencer à voter de manière organisée et superviser l’avancement du processus.

Il a confirmé que tout le matériel logistique nécessaire à l’opération, y compris les urnes, les listes électorales et les cartes, avait été remis à tous les délégués et chefs de bureau, notant le niveau de coordination entre la Commission et les autorités chargées de la sécurité pour s’assurer que le processus électoral était intégré dans son intégralité.

Les électeurs éligibles ont totalisé 1 785 036 électeurs dans 4 728 bureaux de vote à travers le pays lors du scrutin du 13 mai, dont 52% étaient des femmes.

Les élections en Mauritanie se caractérisent par un système proportionnel dans tous les conseils de district et municipaux, à condition que le président du conseil de district ou le maire soit en tête de liste recevant le plus de voix.

Un système proportionnel a également été introduit au niveau parlementaire pour élargir la participation des différentes factions politiques, où 176 représentants à l’Assemblée nationale seront élus.