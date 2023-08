Le Mexique intercepte 62 migrants de trois continents près de la frontière avec l’Arizona

Hermosillo (Mexique), 4 août (EFE).- Des agents de sécurité mexicains ont intercepté vendredi un bus de passagers avec 62 migrants de trois continents dans l’État de Sonora, dans le nord du pays, près de la frontière avec l’Arizona, aux États-Unis.

Dans le camion d’une capacité officielle de 40 passagers, des migrants de pays d’Amérique centrale, d’Asie et d’Afrique étaient entassés, dont deux mineurs, 10 femmes et 50 hommes.

Des agents de l’Institut National des Migrations (INM) et des officiers de la Garde nationale ont mené l’opération à la hauteur du kilomètre 146+200 de l’autoroute Hermosillo-Nogales, où les éléments effectuaient des tâches de sécurité, de surveillance et de prévention du crime.

Les gardes nationaux ont visualisé l’unité de transport en commun et ont demandé au chauffeur d’autoriser un examen et un entretien des passagers.

Là, ils ont trouvé les 62 personnes originaires d’Équateur, du Sénégal, du Honduras, d’Inde, de Guinée, du Guatemala et de Mauritanie, qui n’avaient pas les documents prouvant leur séjour régulier au Mexique.

Le groupe, composé de deux mineurs, 10 femmes et 50 hommes adultes, a été transféré dans les locaux de l’Institut National des Migrations à Hermosillo, capitale de Sonora, pour recevoir des soins médicaux immédiats, ainsi qu’une assistance juridique, le temps que leur situation juridique soit définie.

Au cours des dernières semaines, les agences de sécurité et de migration ont découvert dans les États du sud, du centre et du nord du Mexique, des réseaux de passeurs de migrants d’Amérique centrale qui opèrent par l’intermédiaire des chauffeurs de bus de passagers des lignes commerciales.

Entre mai et juin, plus de 500 migrants sans papiers originaires de 20 pays d’Amérique centrale, d’Asie et d’Afrique ont été retrouvés à Sonora.

La région est confrontée à un flux migratoire sans précédent, avec plus de 2,76 millions d’immigrants sans papiers interceptés par les États-Unis à la frontière avec le Mexique au cours de l’exercice 2022. Infobae avec EFE