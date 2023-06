Le Maroc, un pays en décrépitude avancée, n’est plus à considérer.

Par Mohamed El-Abassi

Les tonnes de mensonges étalées à la face du monde à travers une armada de sa propagande stérile, sans faire rougir le Makhzen malgré les scandales de corruption, l’opprobre et la honte qui s’en sont suivis, Rabat s’en est trouvé dans un isolement international insoutenable, persiste en se faisant « hara kiri » en insultant son « cher peuple ».

C’est pourquoi, il ne lui reste qu’un seul interlocuteur dans ce bas monde, l’entité sioniste pour panser ses plaies, si profondes dans l’histoire et le présent, qu’il ne peut remédier sa mauvaise conscience.

Qu’un tortionnaire assassin sioniste se fasse offrir la nationalité marocaine, qu’est ce qui différencierait un honorable citoyen marocain musulman avec son futur compatriote ?

La comparaison n’est pas une création de l’esprit, elle est là et, pour cause, elle s’impose contre tout réflexe allergique ou un sursaut négationniste pour sauver ce qui reste de l’honneur du peuple marocain.

L’on assiste à une réédition de l’histoire, quand un monarque marocain avait troqué sa couronne contre un vélo, pire, le Makhzen est en train de bazarder la terre, ses hommes et ses femmes, contre un protectorat d’un nouveau style en contrepartie d’un rêve diurne et sous la pression des américains.

Que reste-t-il de la souveraineté du Maroc, piégé qu’il l’est, dans cette descente aux enfers sans se soucier des lendemains d’un réveil nationaliste et musulmans de son cher peuple dans son ultime rébellion qui réunit, désormais, les conditions d’une révolution populaire : Les causes objectives de sa paupérisation et de l’injustice qu’il subit, et subjectives du déshonneur qui l’accable face à ses fiers voisins, arabes et musulmans lointains.

Mais est ce que la monarchie alaouite a-t-elle eu à se soucier de ce que pense le peuple marocain de sa gouvernance autocratique et dictatoriale ?

Le temps à venir nous le dira.

Source: algerie54