Le Maroc et la Mauritanie signent à Riyad le programme exécutif de coopération culturelle pour la période 2022-2025

Le Maroc et la Mauritanie ont signé, mercredi à Riyad, le programme exécutif de coopération culturelle pour la période 2022 à 2025, sur la base de l’accord de coopération culturelle, scientifique, technique et économique conclu à Nouakchott le 10 février 1972.

Ce programme a été signé par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement mauritanien, Mohamed Ould Soueidat, en marge de la 23-ème session de la Conférence des ministres chargés des affaires culturelles du monde arabe, dans la capitale saoudienne.

Selon le programme, les deux parties ont convenu de renforcer les relations culturelles à travers la préparation et la mise en œuvre de programmes et de projets culturels, artistiques et patrimoniaux conjoints, l’échange de visites et de rencontres, et la participation à des événements culturels, artistiques et patrimoniaux organisés dans les deux pays, en plus de renforcer la coopération et d’échanger des expériences dans le domaine de la restauration, de la protection et de la valorisation des monuments historiques et des sites archéologiques et de lancer des programmes conjoints dans le domaine de la recherche archéologique.

Le programme comprend également l’échange d’expertises et d’expériences scientifiques et pédagogiques dans le domaine de la protection, de la valorisation, de la documentation et de la numérisation du patrimoine culturel, l’échange d’études et de recherches, en particulier dans le domaine du patrimoine culturel commun, et la promotion de la coopération et de l’échange d’informations afin de lutter contre le trafic illicite de biens culturels, ainsi que la préparation de dossiers de partage des éléments du patrimoine culturel en vue de leur classement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il a également été convenu, selon le programme, de permettre aux cadres mauritaniens spécialisés dans le domaine des antiquités et du patrimoine de bénéficier de stages de formation à l’Institut national d’archéologie et du patrimoine de Rabat et dans les services du ministère et ses institutions affiliées spécialisées dans le domaine du patrimoine, et d’attribuer deux places d’études à l’Institut national d’archéologie et du patrimoine aux étudiants mauritaniens dans le cadre du quota de bourses d’études attribuées par la partie marocaine à la partie mauritanienne.

Il comprend également le soutien et l’encouragement des créations artistiques dans le domaine du théâtre en organisant des ateliers de formation en la matière.

Le programme exécutif couvre aussi l’échange de participation à des festivals culturels et artistiques, l’encouragement de la participation d’artistes et de créateurs à des manifestations et événements organisés dans les deux pays, l’échange de manifestations culturelles et artistiques, l’échange d’expertise et d’expériences dans le domaine et l’organisation des manifestations et événements culturels majeurs.

Dans le domaine des arts plastiques et visuels, le programme prévoit l’échange d’organisation d’expositions individuelles et collectives d’arts plastiques afin de faire connaître les œuvres des artistes plasticiens et de permettre aux spécialistes mauritaniens de bénéficier de stages de formation à l’Institut national des beaux-arts de Tétouan.

