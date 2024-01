Le Maroc et la Mauritanie conviennent de renforcer leur coopération

RABAT, janvier. 22 (Xinhua) Morocco Le Maroc et la Mauritanie ont convenu de renforcer leur coopération après la rencontre de leurs ministres des Affaires étrangères lundi ici dans la capitale marocaine.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré que la Mauritanie était un partenaire clé dans l’initiative de son pays visant à améliorer l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, selon l’agence de presse officielle marocaine MAP.

L’initiative, proposée par le roi du Maroc Mohammed VI en novembre de l’année dernière, vise à moderniser les infrastructures et la connectivité de la région du Sahel. Parmi les pays du Sahel, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Niger ont convenu de renforcer la coopération en se concentrant sur l’initiative.

Bourita a salué les relations « spéciales et anciennes » entre le Maroc et la Mauritanie fondées sur la géographie, la parenté et le voisinage. Il a déclaré que le Maroc est le premier partenaire commercial et investisseur de la Mauritanie en Afrique.

Pour sa part, Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, a déclaré que les deux pays ont un avenir « prometteur » et partagent de solides liens de sang et de religion.

Le Maroc cherche à renforcer son influence et sa coopération dans la région du Sahel, une région semi-aride de l’Afrique de l’Ouest et du Centre-Nord confrontée à des défis tels que la pauvreté, le développement et le changement climatique.

Source: Agence de presse Xinhua