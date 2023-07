Le Maroc appelle l’Algérie à une réconciliation après des mois de tensions

Entre le Maroc et l’Algérie, les tensions sont restées tendues depuis 1994 avec la fermeture des frontières, et la récente rupture des relations diplomatiques en août 2021. Aujourd’hui, y a-t-il un nouvel espoir de réconciliation et de normalisation des relations entre ces deux pays du Maghreb qui se profile? En tout cas c’est la volonté du roi Mohammed VI du Maroc. L’histoire tumultueuse entre l’Algérie et le Maroc a été marquée par des divergences politiques et territoriales, et le sujet le plus épineux reste le conflit autour du Sahara occidental. Cependant, le roi Mohammed VI a manifesté un souhait de rétablir la fraternité entre les deux nations et d’apaiser les craintes de l’Algérie vis-à-vis d’éventuelles intentions malveillantes du Maroc.

Cet appel a eu lieu lors du discours célébrant l’anniversaire de son accession au trône. Cette volonté de rapprochement a été mise en avant par le monarque marocain, insistant sur l’importance des liens d’affection, d’amitié et d’échanges entre les peuples des deux pays. « Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères… Nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc… Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d’affection et d’amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples » a lâché le Roi durant son message.

Pour rappel, sur la question du Sahara occidental, le Maroc a reçu le soutien des États-Unis, qui considèrent leur plan d’autonomie comme crédible et réaliste. En revanche, l’Algérie a une approche différente concernant le Sahara occidental, préférant un référendum pour l’indépendance du peuple sahraoui. Le conflit entre le Maroc et l’Algérie s’inscrit dans une histoire longue et complexe, qui comprend des litiges territoriaux, des rivalités régionales et des divergences idéologiques. Malgré ces conflits et les complications liées également au conflit israélo-palestinien, le roi Mohammed VI maintient son appel à la réconciliation.

Les défis sont nombreux, mais l’appel à la réconciliation du Maroc offre une lueur d’espoir pour l’avenir des relations entre ces deux pays voisins. L’Algérie va-t-elle saisir la perche ? Rien n’est sûr tant que la question du Sahara occidental reste entière pensent certains analystes. Certains algériens accusent depuis longtemps le Roi du Maroc de double discours affirmant qu’il fait mine de vouloir une réconciliation tout en posant des actes contraires.

Source: lanouvelletribune