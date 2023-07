Bourita: Un communiqué de pur «Teyhoudite».

Par: Mohamed El-Abassi

Le communiqué que le département de Bourita a rendu public pour s’apitoyer, de manière insipide, des conséquences des feux de forets en Algérie et prétendre exprimer une fausse sympathie pour les victimes, est une parfaite illustration de la « main tendue et le poignard entre les dents ».

« Le Royaume du Maroc suit avec grande peine et regret les incendies de forêt qui se sont déclarés en Algérie… » Lit-on, dans ce communiqué. « En cette douloureuse circonstance, le Royaume du Maroc présente ses sincères condoléances suite aux pertes en vies humaines causées par ces feux de forêt, ainsi que ses sincères vœux de prompt rétablissement aux blessés », ajoute le communiqué.

Que Allah récompense pour ses condoléances le Maroc du peuple, bien plus sincères , sur les réseaux sociaux et humainement acceptables que ce communiqué qui est à inscrire dans une stratégie dont l’objectif est de mettre faussement en relief de présumées bonnes intentions du Makhzen pour se faire absoudre de ses relents irréductiblement ennemis contre une Algérie qui n’est pas dupe de ses entourloupes et d’une ruse diplomatique qui n’a de finalité que de s’innocenter, aux yeux du monde, au lieu de demander pardon et de reconnaitre ses intentions belliqueuses anti-algériennes.

De l’ADN du Makhzen, nous avons appris de ses gènes judéo-marocaines qui sont, maintenant, mises en avant officiellement, toute honte bue, au grand jour, de sa tromperie et de sa ruse devenues quotidiennes, ne nous bernent plus. Ses mielleuses paroles au goût amer, sa main maligne, si longuement tendue, au point de se faire une arthrose chronique, tel un anthropoïde qui fait du mensonge son oxygène et dont il est si bien et parfaitement habitué à mimer les uns et à tromper d’autres, ne servent plus une consommation lassée par une sournoiserie érigée en mode diplomatique toxique.

Ces méthodes rusées n’ont qu’un écho de dédain puisque le destin du Maroc est à contre courant des principes, même, de son peuple et de la cause commune arabe qu’est la Palestine…..sympathiser avec le peuple algérien est une bien lointaine rêverie !

Si le makhzen pense qu’avec un communiqué hypocrite se mettre le peuple algérien dans ses poches, et gagne de la sympathie populaire en retour, il y a plus à faire, qu’un leurre d’une probabilité autant insensée que voué à l’échec.

Purifiez le Maroc de la tête aux pieds dans de grandes ablutions et à grande eau avant de tenter une quelconque tentative de sympathie envers un pays et un peuple lassés de vos couleuvres et de vos coups bas !

