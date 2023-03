Le MAE s’entretient avec les ambassadeurs des pays de l’UE.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, s’est entretenu, mercredi, en son cabinet, avec les ambassadeurs des pays de l’Union européenne accrédités en Mauritanie, à savoir : SE Mme Isabelle Henin, ambassadrice de la république d’Allemagne fédérale, SE Mme Miriame Al Variz De Larosa, ambassadrice du Royaume d’Espagne, SEM Jons Guillem, ambassadeur, chef de la Mission européenne et SEM Alexandre Garcia, ambassadeur de la République française.

La réunion a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et les pays de l’Union européenne, les moyens de les renforcer et les questions d’intérêt commun, notamment les questions de coopération entre l’union européenne t et les pays du Sahel.

La rencontre s’est déroulée en présence de SEM Mohamed EL Hanchi EL-Kettab, ambassadeur, directeur général de la Coopération bilatérale de M. Ahmed ould Mahmouden, ambassadeur, directeur du département Europe à la Direction générale de la Coopération bilatérale au Ministère.