Le MAE rencontre séparément ses homologues marocain et algérien.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a rencontré séparément, en marge de la 77eme session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, M. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger et le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra.

Au cours de la rencontre avec M. Nasser Bourita, les deux parties ont abordé les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer dans l’intérêt commun des deux peuples frères.

Il a été aussi question des développements au niveau régional, international et d’intérêt commun.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Hasni Ould Lefghih, ambassadeur chargé de mission au cabinet du ministre, de M. Mohamed Baba Ely Mahmoud, directeur du protocole au ministère des affaires étrangères et de M. Hacen Ahmedou, deuxième conseiller à la mission permanente de notre pays auprès des Nations.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a également abordé avec M. Ramtane Lamamra les solides relations bilatérales existant entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement, conformément aux aspirations des deux peuples frères. Il a été aussi question des développements au niveau régional, international et d’intérêt commun.

La rencontre avec le chef de la diplomatie algérienne s’est déroulée en présence de M. Sidi Mohamed Laghdaf , ambassadeur et délégué permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, de M. Hasni Ould Lefghih, ambassadeur chargé de mission au cabinet du ministre et de M. Mohamed Diop, deuxième conseiller à la mission permanente de notre pays auprès des Nations unies.