Le MAE réaffirme la position constante vis-à-vis de la Palestine. Algérie: notre ministre des Affaires étrangères réaffirme devant ses pairs arabes la position mauritanienne constante vis-à-vis de la cause palestienne

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a participé, samedi à Alger, à la 31eme session des ministres arabes des affaires étrangères qui prépare le Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a insisté sur l’importance des sujets inscrits sur l’ordre du jour de de cette importante session.

Il a en outre félicité l’Algérie, gouvernement et peuple, à l’occasion du prochain 68 eme anniversaire du déclenchement de la révolution nationale de libération algérienne et ce qu’elle symbolise comme nobles significations, souhaitant succès et réussite à cette session.

Il a aussi parlé de la position constante de notre pays sur la question palestinienne à savoir l’instauration de l’Etat palestinien indépendant avec pour capitale El Qods Echerif sur les frontières du 4 juin 1967, conformément à l’initiative arabe et aux résolutions internationales s’y rapportant.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour que l’Etat de Palestine obtienne l’adhésion complète aux Nations Unies, rendant hommage au rôle important de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans la réconciliation entre les frères palestiniens.

Le ministre était accompagné de MM. Weddadi ould Sidi Haiba, ambassadeur mauritanien en Algérie, Sidi Mohamed Mohamed Abdallahi, notre ambassadeur en Egypte, délégué permanent auprès de la ligue des états arabes, Hasni Ould Lefghih, ambassadeur chargé d’une mission au ministère des affaires étrangères, Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, ambassadeur, directeur général de la coopération multilatérale, Cheikh Sid’Ahmed Mohamed Saleck, ambassadeur, directeur des affaires de la ligue arabe et de l’Organisation de la Coopération Islamique, Mohamed Baba Ely Mahmoud, ambassadeur, directeur du protocole au ministère des affaires étrangères et Moctar M’Baba Zeidane premier conseiller à la délégation permanente de notre pays auprès de la ligue des Etats arabes.