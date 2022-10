Le MAE participe à une session ministérielle de la Francophonie

Le MAE participe à une session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, a participé jeudi à la 42e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Cette conférence ministérielle s’inscrit dans le processus de mise en œuvre d’un nouveau traité au niveau du secrétariat général de l’Organisation et de la préparation du 18e Sommet des chefs d’État de l’Organisation, qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, du 19 au 20 novembre prochain.

Ont pris part à cette session, aux côtés du ministre, M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, ambassadeur, directeur général de la Direction de la Coopération Multilatérale, et Mme Fatou Hamma Laghrib, ambassadrice directrice de l’Union européenne et des Organisations régionales méditerranéennes au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.