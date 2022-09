18é sommet de la Francophonie : le Président Tunisien invite le SE du G5 Sahel

18é sommet de la Francophonie : le Président Tunisien invite le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel

La coopération entre la Tunisie et le G5 Sahel était au centre des entretiens entre le Secrétaire exécutif du G5 Sahel son excellence Eric Yemdeago TIARE et son excellence Sabri Chaabani Ambassadeur de la Tunisie en Mauritanie .

Au cours de l’entretien ; il a été notamment question du 18é sommet de la Francophonie prévue les 19 et 20 Novembre 2022 à DJERBA en Tunisie ..A ce sujet l’Ambassadeur , de la Tunisie a remis au Secrétaire exécutif du G5 Sahel une invitation du Président tunisien son excellence Kais Saied pour prendre part à cette rencontre dont les thématiques qui seront abordées seront centrées autour des défis et préoccupations de l’heure .

Son Excellence l’Ambassadeur ; a souligné que l’accent sera mis entre autres sur la complémentarité entre les organisations régionales dans un contexte de Pandémie . Son excellence Sabri CHAABANI s’est appesanti sur l’intérêt de ce sommet en vue de renforcer la résilience des pays du sud.

Au cœur de ce sommet ; les jeunes qui sont un réservoir d’opportunité et de création ainsi que les questions liées au numérique.

Dans un contexte de changement climatique, le sommet de djerba abordera la problématique de l’eau et de l’énergie . Les questions culturelles et économiques ne seront pas en reste avec l’opérationnalisation du village de Francophonie et le Forum économique.

Source: G5 Sahel