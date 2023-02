Le MAE l’envoyé spécial chinois pour l’Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, s’est entretenu, ce jeudi, à Addis-Abeba, en marge de la 42ème session du Conseil Exécutif de l’Union Africaine, avec le représentant spécial du gouvernement de la République populaire de Chine en Afrique M. Liu Yuki.

La rencontre avec le diplomate chinois a porté sur l’amitié et les solides relations de coopération fructueuse entre notre pays et la République populaire de Chine, et les perspectives de leur renforcement pour servir les intérêts communs des deux peuples amis.

La rencontre s’est déroulée en présence de SEMme Khadija Mbareck Fall, ambassadrice de Mauritanie en Éthiopie et représentante permanente auprès de l’Union Africaine, ainsi que de SEM. Mohamed Ben Tata, ambassadeur, conseiller chargé de la communication, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères Affaires, Coopération et Mauritaniens de l’Extérieur.

AMI