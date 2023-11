Communiqué

Le leader de l’organisation Ira Biram Dah Abeid figure sur la liste » des « Voix de l’Emancipation

Africaine »

Du 5 au 10 novembre 2023, la capitale tanzanienne Dares Selam, a accueilli une conférence

internationale réunissant des abolitionnistes africains et des chercheurs universitaires dans le

domaine de l’esclavage et des injustices similaires. Le même rassemblement avait déjà eu lieu lors

de précédents sommets dans plusieurs villes et capitales, dont Nairobi (Kenya), Maurice (Iles

Maurice), Paris (France), Niamey (Niger), Accra (Ghana), Bamako (Mali)…

Les deux universités de Birmingham, le British College de Londres et l’Université de Côte d’Azur à

Nice en France, ont coordonné et sponsorisé le projet AFRB (Voices of African Emancipators)

financé par l’Union Européenne.

Lors de leur récent sommet en Tanzanie (Dar es Selam), les participants à la conférence ont conclu

une classification préliminaire des personnalités africaines considérées comme des figures et des

voix Abolitionnistes, parmi lesquelles d’anciens présidents :Nelson Mandela, le défunt président de

Tanzanie, Julius Nyerere et le défunt roi d’Ethiopie Hailé Sélassié.

Il a également classé tous les dirigeants fondateurs de l’organisme G5 Sahel contre l’esclavage parmi

les leaders africains de l’abolitionnisme appelés « voix de l’abolition», on trouve : Ali Bouzou de

l’Organisation Timidria (Niger), Ibrahim ag Idbaltanatt de l’Organisation Temedt (Mali), Biram Dah

Abeid de l’Organisation IRA (Mauritanie), et Madjiyera N’gar Alkoa de l’organisation Ared (Tchad), le

ministre et ancien député Amadou Diemdioda Dicko de l’Organisation Festishams (Burkina Faso).

Des universités africaines de la Tanzanie, du Sénégal, du Ghana, de l’ile Maurice, d’Afrique du Sud,

du Mali, du Niger, du Cameroun et d’Éthiopie ont été fortement impliqués et présents dans ce grand

rendez-vous international.

Commission Communication Ira Mauritanie

Nouakchott, le 10 novembre 2023