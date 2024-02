Le khalif général de la Tidjania à Nouakchott : communion religieuse et profondeur spirituelle entre deux peuples frères.

La visite du Khalife général de la Tariqa Tidjania, venu de son berceau originel depuis Ain Madi, est en visite en Mauritanie où il a reçu un accueil populaire grandiose à la mesure de l’étendue géographique et humaine de cette personnalité soufie, héritière sans conteste, d’une méthode qui unit sans disperser, qui rassemble sans désunir, qui grandit sans se faiblir, et qui gagne les cœurs sans s’essouffler.

La mobilisation de ses adeptes volontairement adhérents d’une vision qui prône l’amour de Allah et de notre prophète (qssl) au nom d’un Islam tolérant, la concorde fraternelle et la solidarité entre peuples frères, n’a d’égal que cette longue procession sur une trentaine de kilomètres de l’aéroport Oum Tounsy à son hôtel. Tout au long de son parcours, le Khalife général n’a eu de cesse, de saluer de bon cœur, ses adeptes, femmes, enfants et hommes, qui s’empressaient de voir ce visage illuminé de tendresse et d’affection, le salut de sa main droite hissée, par-dessus le toit ouvrant de sa voiture, comme un étendard d’amour, de fraternité et de respect pour ce peuple si profondément enraciné, si riche en enseignement religieux, si modeste ici bas, et tellement élevé dans sa spiritualité.

Un moment inoubliable que nous ont rendu les images des médias mauritaniens et algériens, dans une sorte de symbiose éditoriale spontanée et de synergie spirituelle partagée sans montage aucun, ni d’autre subterfuge d’instrumentalisation, ne laissant à ce spectacle spontané que la vérité d’une rencontre d’une école de soufisme indétrônable en Mauritanie comme dans le reste du monde. avec ses centaines de millions de mouridines.

L’accueil de « Sidna » comme aiment bien l’interpeller ses adeptes par respect et vénération, le khalife, par l’honorable Président de l’Assemblée Nationale qui lui a réservé un accueil des plus chaleureux et a échangé avec lui dans un langage policé et combien profond quand il s’agissait d’évoquer les racines de la Tidjania et ses péripéties selon les faits historiques irrévocables relatés dans leur authenticité sans entache.

Le Khalife général de la Tariqa Tijania, reçu dans l’après midi par le ministre des affaires islamiques, hissé au rang de ministère de souveraineté par décision du Président Mohamed Cheikh El-Ghazouani, fut un autre moment de délice spirituel. Ce n’était pas une visite protocolaire, mais le temps éphémère d’un échange durable durant lequel la savoir de l’érudit et la parole bienséante et apaisante du Khalife, avaient laissé une salle emplie d’émotion et de méditation. L’assistance en était éblouie.

Quant à sa rencontre avec ce grand monsieur, qui n’est autre que M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie, une symbiose cultuelle d’est frayée un chemin inexorable d’entente et de compréhension qui en dit long sur ce cheminement spirituel d’un ancrage algéro-mauritanien qui n’a jamais failli dans la bonne entente fraternelle, la solidarité, la convergence spirituelle et la proximité d’un voisinage de destin.

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

Source: lapatrienews