Le Premier ministre reçoit le Califat général de la confrérie Tidjania en Algérie.

Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, a reçu, vendredi, à la Primature à Nouakchott, le Califat général de la confrérie Tidjania en Algérie, Cheikh Sid Ali Belarbi, actuellement, en visite en Mauritanie.

La rencontre a porté sur les différents aspects de la coopération entre les deux pays frères et les voies et moyens de les renforcer davantage, en particulier dans les domaines religieux.

Elle s’est déroulée en présence du ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel, M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, de la directrice du Cabinet et du Conseiller du Premier ministre chargé des Affaires Islamiques du Premier ministre, respectivement Mme Aicha Vall Vergess et M. Abdallah Elemine Tolba.